ВСУ также значительно нарастили атаки на прифронтовые населенные пункты и тыловые районы Луганской Народной Республики, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в минувшую неделю значительно увеличили число контратак на западных рубежах Луганской Народной Республики и усилили число ударов по населенным пунктам региона, в том числе тыловым. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения на западных рубежах ЛНР имела тенденцию к обострению. На ряде участков интенсивность боевых действий значительно возросла. Украинские боевики продолжали оказывать сопротивление и вести контратакующие действия. Также вооруженные формирования Украины значительно нарастили террористическую деятельность, нанося удары по прифронтовым населенным пунктам и тыловым районам ЛНР, в результате чего есть жертвы среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры", - сказал он.

Марочко добавил, что силы РФ, при этом, продолжали наносить удары по военным объектам, пунктам временной дислокации противника, в том числе на западе ЛНР.

На минувшей неделе под удары ВСУ попадали объекты прифронтового Лисичанска, Кременной и Северодонецка, кроме того украинские войска нанесли удар по заправке тылового Старобельска и машине в Фащевке Перевальского района, также расположенной в тылу республики. Есть погибшие и раненые.