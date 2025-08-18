Украинские волонтеры сообщают об острой нехватке эвакуационных машин на волчанском направлении, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. ВСУ несут большие потери на волчанском направлении, для вывоза убитых и раненых необходимы уже целые автобусы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Волонтеры ВСУ сообщают об острой нехватке эвакуационных машин на волчанском направлении. Для вывоза убитых и раненых необходимы уже не пикапы а, как минимум, целые автобусы", - сказали там.

Ранее ВС РФ зачистили правобережье Волчанска. По информации силовых структур, под Волчанск переброшена элитная 1-я отдельная бригада теробороны. Это подразделение изначально комплектовалось из участников т. н. антитеррористической операции в Донбассе и иностранных наемников. Впоследствии выжившие стали инструкторами, а само подразделение доукомплектовали мобилизованными украинцами.