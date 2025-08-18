ТАСС: ВСУ бросили в бой все ресурсы, чтобы зайти во фланги ВС РФ в Юнаковке

Противник активизировался и попытался атаковать сразу у нескольких населенных пунктов, добавил собеседник агентства

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ в Сумской области бросило в бой все ресурсы, чтобы зайти во фланги российских военных в Юнаковке. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Командование оперативно-тактической группы (ОТГ) "Сумы" получило задачу от [главкома ВСУ Александра] Сырского в кратчайшие сроки восстановить утраченные позиции в Сумской области. Не считаясь с потерями, противник бросил в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги группировки "Север" в Юнаковке", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что украинская армия активизировалась и попыталась атаковать сразу у нескольких населенных пунктов. В районе Степового (Ленинское) ВСУ провели две контратаки силами 225-го отдельного штурмового полка, обе отражены. Кроме того, в районе Варачино отражены три контратаки штурмовых групп 71-й отдельной егерской бригады. Также в районе Алексеевки ВСУ трижды безуспешно пытались атаковать позиции бойцов "Севера" штурмовыми группами 225-го ОШП.

Юнаковка является важным логистическим центром ВСУ в Сумском районе. После ее освобождения украинская армия будет испытывать существенные сложности с обеспечением всех подразделений на границе с Суджанским районом Курской области.