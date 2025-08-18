Есть пострадавшие среди мирных жителей, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в минувшую неделю в разы усилили интенсивность ударов по Лисичанску Луганской Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, противник более 10 раз нанес удары по городу, есть пострадавшие мирные жители.

"К сожалению, вынужден констатировать, что сейчас вооруженные формирования Украины очень интенсивно начали наносить удары по населенному пункту Лисичанск и его окрестностям. За минувшую неделю было зафиксировано более 10 случаев вражеских атак. К счастью, информация о погибших мне не поступала, но раненые были", - сказал он.

Марочко добавил, что в результате ударов украинских войск повреждены жилые дома, один из них загорелся после атаки беспилотника ВСУ. Кроме того, в Лисичанске и его пригороде после ударов БПЛА были ландшафтные пожары: в общей сложности огонь уничтожил порядка 11 га. "Наши военнослужащие делают все возможное, чтобы минимизировать угрозы со стороны украинских боевиков. Также хочу отдельно отметить силы противовоздушной обороны, которые справляются с поставленными задачами", - отметил военный эксперт.