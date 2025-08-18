Полную зачистку позиций проводят военнослужащие штурмовых подразделений, вплотную подбираясь к противнику и уничтожая вражеские беспилотники из стрелкового оружия

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Центральной группировки обеспечивают продвижение штурмовых групп на красноармейском направлении, уничтожая боевые машины, командные пункты и личный состав ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы дронов наносят точечные удары, уничтожая боевые машины, огневые точки, командные пункты, личный состав при попытке провести ротацию. Также беспилотная авиация используется для сброса боеприпасов в блиндажи, перекрытые щели и траншеи ВСУ", - говорится в сообщении.

Там добавили, что полную зачистку позиций ВСУ проводят военнослужащие штурмовых подразделений, вплотную подбираясь к противнику и уничтожая вражеские дроны в воздухе из стрелкового оружия.

"Слаженная работа расчетов БПЛА и штурмовых групп обеспечивает необходимый темп наступления, позволяющий подразделениям группировки войск "Центр" планомерно продвигаться вглубь обороны противника на Красноармейском направлении", - подчеркнули в ведомстве.