Выявлен автомобиль с бомбой, прибывший с территории Украины, соучастники его доставки в Россию задержаны

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. ФСБ предотвратила готовившийся спецслужбами Украины теракт на Крымском мосту. Выявлен и обезврежен автомобиль Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством, задержаны лица, причастные к его доставке в РФ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб совершить террористическую атаку на Крымский мост с использованием автомобиля, снаряженного взрывчаткой, - подчеркнули в ЦОС. - Установлено, что автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран".

"Несмотря на все ухищрения украинских террористов, сотрудникам ФСБ России удалось своевременно вскрыть их планы, выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине Chevrolet Volt, а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию нашей страны", - отметили в ФСБ.

Как сообщили в ЦОС, машина пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии и на автовозе частного водителя-перевозчика ее должны были доставить в Краснодарский край, где планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать "втемную".

В ФСБ отметили, что в 2025 году это уже вторая попытка спецслужб Украины использовать автомашины, заряженные большим количеством взрывчатки, для диверсий на Крымском мосту. 2 апреля на белорусско-польском участке границы Союзного государства (Брестская таможня) белорусскими силовиками был задержан микроавтобус с более чем 500 кг синтетической взрывчатки, который также предназначался для подобной террористической атаки. В ходе дальнейшего расследования были задержаны соучастники готовившегося преступления, включая водителя, который также не был осведомлен о своей миссии и должен был стать "смертником" при движении по Крымскому мосту на территорию полуострова.

По вновь выявленному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Все организаторы и соучастники понесут заслуженное и суровое наказание, подчеркнули в ФСБ.