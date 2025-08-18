По словам Франца Клинцевича, ветераны войны в Афганистане играют важную роль в подразделениях, являясь основой и авторитетом для молодых бойцов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Более 10 тыс. ветеранов Афганской войны принимают участие в специальной военной операции, двое из них стали Героями России. Об этом на площадке ТАСС заявил глава Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) Франц Клинцевич.

"Я вам должен сказать, что более 10 тыс. человек - ветеранов Афганской войны - сегодня участвуют в специальной военной операции. Очень многие награждены медалями. Два из них стали Героями России", - сказал он в интервью экс-аналитику разведки Корпуса морской пехоты США и бывшему инспектору по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотту Риттеру.

По словам Клинцевича, ветераны войны в Афганистане играют важную роль в подразделениях, являясь основой и авторитетом для молодых бойцов. "Наши ветераны, как правило, или старшина в роте, или командир взвода - это основа. Он самый серьезный авторитет", - привел он слова одного из командиров дивизии.

Глава РСВА также отметил, что в настоящее время ситуация в отношении ветеранов со стороны государства полностью изменилась. Он добавил, что этому вопросу серьезное внимание уделяет президент России Владимир Путин.

С 12 по 15 августа в ТАСС прошел медиафорум "Битва за правду" Международного "Клуба народного единства" (МКНЕ) с участием члена независимого наблюдательного совета медиаэкспертов МКНЕ Риттера.