Российская армия также нанесла поражение центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горюче-смазочных материалов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ большой дальности UJ-22 и "Паляница" в местах подготовки к запуску. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки кзапуску, а также нанесено поражение центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ горючим, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", - говорится в сообщении.