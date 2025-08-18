Также были поражены системы связи и фортификации ВСУ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения операторами центра "Рубикон" техники, систем связи и фортификаций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники (в том числе иностранного производства), элементов систем связи, фортификационных сооружений и позиций ВСУ, а также кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении.