ВС РФ "Ланцетом" уничтожили замаскированный Т-72 ВСУ в ДНР

Расчеты FPV-дронов на оптоволокне первыми нанесли точные удары по танку

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов и расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированный танк Т-72 ВСУ в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в ДНР с помощью средств воздушной разведки выявили танк Т-72 ВСУ, замаскированный в лесном массиве. Оперативная информация о местоположении танка противника была передана на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение о комбинированным ударе по танку боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что расчеты FPV-дронов на оптоволокне первыми нанесли точные удары по танку. "Следующим ювелирным попаданием вражеский танк Т-72 был уничтожен расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад". Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямые попадание и уничтожение танка Т-72 боевиков ВСУ, а также сильный пожар", - рассказали в Минобороны РФ.