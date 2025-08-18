На подконтрольных прифронтовых территориях киевский режим акцентируется именно на русскоязычном населении, отметил начальник управления информационной политики Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 18 августа. /ТАСС/. Мужчинам, эвакуированным с Карантинного острова в Херсоне, может грозить мобилизация. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС начальник управления информационной политики области Евгений Брыков.

Ранее о противозаконной мобилизации лишенных статуса внутренне перемещенных лиц, которых эвакуировали из прифронтовых зон, сообщали в УВД военно-гражданской администрации Харьковской области. По их подсчетам, украинские власти с 2022 года мобилизовали около 140 тыс. человек.

"Я думаю, что угроза мобилизации для эвакуированных с Корабела (микрорайон на Карантинном острове - прим. ТАСС) есть, - сказал он. - Любых мужчин, которые остаются на территориях, оккупированных украинцами, они будут пытаться забирать".

Брыков подчеркнул, что, по данным подполья, территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) "отрабатывали" в Херсоне именно местных жителей, не пропуская мужчин через блокпосты. "Именно из-за этого мужчины и старались покидать эту территорию", - добавил он.

Эксперт отметил, что на подконтрольных прифронтовых территориях киевский режим акцентируется именно на русскоязычном населении. По его словам, людей под давлением отправляют на фронт. "Людей запугивают, силой заставляют вступать в ВСУ под угрозой расстрела, либо под давлением тюремных сроков, запугиванием родственников. Они будут этих людей пускать в расход, потому что мы видим, как трещит украинская армия. На территории наших исторических регионов - они понимают, что это наша земля, что там наши люди, - будут пытаться уничтожать именно русское население", - добавил он.

3 августа власти подконтрольного Киеву города Херсона объявили эвакуацию, указав, что в городе нарушено газоснабжение. Однако губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пояснил, что Карантинный остров стал военной базой ВСУ, "где на крышах жилых домов кишат операторы дронов и наводчики, откуда из дворов школ стреляют по левобережью кочующие минометы, а в помещениях судозаводов прячут военную технику и боеприпасы". По последним данным украинских властей, количество эвакуированных составило 1 411 человек.