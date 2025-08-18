Эксперт Степанов назвал атаку Смоленской АЭС попыткой сорвать переговоры РФ и США

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС отметил, что Киев пытается сохранить власть, поскольку понимает, что по завершению мирного урегулирования подвергнется жесточайшему прессингу

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Украина попыткой атаковать Смоленскую АЭС пытается нагнетать эскалацию и сорвать переговоры России и США. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

По данным ФСБ России, 17 августа силами РЭБ был подавлен ударный украинский БПЛА самолетного типа "Спис" над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, была сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики.

"Эта террористическая акция напрямую связана с итогами переговоров лидеров России и США [Владимира Путина и Дональда Трампа] на Аляске. Данный процесс воспринимается крайне болезненно как самими главарями киевского режима, так и их кураторами из числа ультраглобалистов, прежде всего военно-политического истеблишмента стран Европы, которые в настоящий момент предпринимают попытки по нагнетанию эскалации в надежде срыва переговорного процесса. Цель - продолжение данного противостояния и максимальное втягивание европейских участников в деструктивный и неконтролируемо разрастающийся процесс, а также обеспечение сохранения присутствия США в качестве непосредственного участника с точки зрения поставок вооружений и финансирования войны", - отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что страны Европы разыгрывают "свой финальный аргумент" и используют киевский режим в качестве прямого исполнителя террористических атак на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе и на атомные электростанции. Это, указал Степанов, идет вразрез с нормами международного права и создает угрозы для региональной безопасности. "Данные террористические акции должны расследоваться на самом высоком международном уровне", - подчеркнул он.

По его мнению, после анализа информации и сбора доказательной базы все сведения необходимо передать непосредственно главе Белого дома в качестве подтверждения того, что Киев готов на очевидно преступные и угрожающие своими непредсказуемыми последствиями террористические шаги. "И рассматривать это на уровне Совета Безопасности ООН с подключением экспертов МАГАТЭ, оценивая реальную угрозу и опасность для всего Евразийского континента, которую несут главари киевского режима, которые, цепляясь за ускользающую власть, пытаются сохранить боевые действия", - заявил Степанов.

Он добавил, что украинское руководство пытается сохранить власть, поскольку понимает, что по завершению мирного урегулирования они будут подвергнуты жесточайшему прессингу, "а большая часть из них будет ликвидирована в качестве нежелательных свидетелей преступных замыслов истинных бенефициаров конфликта".