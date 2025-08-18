Расчет 122-мм гаубицы нанес огневой налет по цели, в следствие чего пункт управления БПЛА и укрытия личного состава были полностью уничтожены, отметили в Минобороны РФ

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Операторы барражирующих боеприпасов "Ланцет" и артиллеристы Южной группировки войск на северском направлении уничтожили гаубицу FH70 и пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры объективного контроля.

"В тылу противника, в районе н. п. Платоновка во время ведения воздушной разведки была обнаружена замаскированная огневая позиция 155-мм гаубицы FH70 производства НАТО. Точным попаданием БПЛА "Ланцет" вся позиция, включая орудие и полевой склад боеприпасов, были уничтожены", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что затем был выявлен пункт управления беспилотниками, из которого противником велась корректировка артиллерийского огня. "Точными и слаженными действиями расчета 122-мм гаубицы был нанесен огневой налет по цели, в следствие чего пункт управления БПЛА и укрытия личного состава были полностью уничтожены", - отметили там.