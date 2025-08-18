На кадрах из строя выводят беспилотники "Баба-яга", блиндажи и пункт временной дислокации ВСУ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские войска расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ поразили станции спутниковой связи Starlink ВСУ на рубцовском направлении спецоперации, сообщили в военном ведомстве.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной техники, элементов систем связи, фортификационных сооружений ВСУ, а также кадры воздушных таранов БПЛА противника на рубцовском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении.

В том числе на показанных кадрах при помощи дронов из строя выводятся станции спутниковой связи Starlink, беспилотники "Баба-яга", блиндажи и пункт временной дислокации ВСУ.