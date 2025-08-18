Южная группировка уничтожила укрепления ВСУ на северском направлении

Это позволило штурмовикам продвинуться вперед и занять новые позиции, отметили в Минобороны РФ

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Операторы БПЛА и артиллеристы Южной группировки войск выявили и уничтожили четыре оборонительных укрепления ВСУ, что позволило штурмовикам продвинуться вперед и занять новые позиции на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поддерживая штурмовые подразделения на северском направлении, операторы БПЛА выявили четыре укрепления на вражеских позициях. Точными попаданиями все цели были поражены, противник подавлен огнем", - сказали в ведомстве, также предоставив кадры объективного контроля.

Там добавили, что в результате передовые подразделения российских войск смогли "беспрепятственно продвинутся вперед и занять новые позиции".