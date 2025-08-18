18 августа, 14:32
Военная операция на Украине

Южная группировка уничтожила укрепления ВСУ на северском направлении

© Минобороны России/ ТАСС
Это позволило штурмовикам продвинуться вперед и занять новые позиции, отметили в Минобороны РФ

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Операторы БПЛА и артиллеристы Южной группировки войск выявили и уничтожили четыре оборонительных укрепления ВСУ, что позволило штурмовикам продвинуться вперед и занять новые позиции на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"Поддерживая штурмовые подразделения на северском направлении, операторы БПЛА выявили четыре укрепления на вражеских позициях. Точными попаданиями все цели были поражены, противник подавлен огнем", - сказали в ведомстве, также предоставив кадры объективного контроля.

Там добавили, что в результате передовые подразделения российских войск смогли "беспрепятственно продвинутся вперед и занять новые позиции". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине