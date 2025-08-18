МО РФ показало кадры работы поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ

В Минобороны подчеркнули, что поисково-спасательная группа ежедневно сопровождает экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-35 выполняющих задачи в зоне спецоперации

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры работы поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ Воздушно-космических сил России.

"При возникновении нештатной ситуации военнослужащие поисково-спасательной группы оперативно прибывают для оказании помощи и при необходимости транспортировки экипажа в пункт постоянной дислокации.

Поисково-спасательной группа включает в себя группу огневой поддержки, а также военнослужащего медицинского отделения", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что поисково-спасательная группа ежедневно сопровождает экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-35 выполняющих задачи в зоне спецоперации.