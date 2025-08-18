Первый этап испытаний пройдет в Белом море, указал источник в кораблестроительной отрасли

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" после ремонта и глубокой модернизации вышел в море на заводские ходовые испытания. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"ТАРКР вышел в море на заводские ходовые испытания", - сказал он.

ТАСС не имеет официального подтверждения этой информации. По словам собеседника агентства, первый этап испытаний пройдет в Белом море. Затем испытания будут продолжены в течение нескольких месяцев в Баренцевом море.

12 августа глава общероссийского Движения поддержки флота капитан 1 ранга Владимир Мальцев сообщил ТАСС, что "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в августе.

В январе ТАСС сообщал, что на "Адмирале Нахимове" осуществлен физический пуск ядерных реакторов.

Крейсер находится в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем велись с 2013 г. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. По данным открытых источников, он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый.