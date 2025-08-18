Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Баренцева моря

Его продолжительность составила более четырех часов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота", - сказали там.

Как уточнили в ведомстве, "на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств".