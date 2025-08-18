Операторы БПЛА "Запада" уничтожили два Leopard в Харьковской области

Танки были замаскированы в лесополосах на закрытых огневых позициях

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Запад" поразили два танка Leopard в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области выявили два танка Leopard ВСУ, замаскированные в лесополосах на закрытых огневых позициях. Оперативная информация о местоположении вражеских танков была передана на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танки боевиков ВСУ. Для скорейшего уничтожения огневых средств противника на выявленные точки были отправлены ударные беспилотники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что танки были уничтожены.