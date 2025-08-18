По мнению военного и политического эксперта, успешное продвижение российской армии позволяют гарантировать серьезное отношение к РФ на мировой арене

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские войска набрали высокий темп продвижения на донецком участке фронта и в скором времени освободят Красноармейск (украинское название Покровск) и Константиновку в Донецкой Народной Республике. После этого фронт для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе рухнет, такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

"Сейчас мы взяли очень хороший темп, очень важными направлениями являются Покровск и Константиновка. За Покровском практически ничего нет, и, когда мы возьмем Покровск, то этот участок фронта просто провалится. Константиновка является ключом к освобождению Краматорска и Славянска. Один ключ у нас уже есть - это Часов Яр, который мы уже взяли, остается Константиновка. Взятие этих двух населенных пунктов не за горами", - сказал он.

По его мнению, успешное продвижение на фронте и набранные темпы позволяют гарантировать серьезное отношение к России на мировой арене. Без них саммит с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошел бы в менее уважительной обстановке. Диалог с Владимиром Зеленским в понедельник ожидается куда более напряженным и будет сопряжен с требованием США пойти на уступки, прогнозирует эксперт.

"На саммите на Аляске незримой третьей стороной присутствовала наша победоносная армия, чьи победы за последнее время и обеспечили уважительное отношение к нашей стране. Без этих успехов к нам бы отнеслись с позиции силы", - добавил Гагин.

Трамп примет 18 августа в Вашингтоне Владимира Зеленского. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправились президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.