Украинская армия несет огромные потери, указал военный и политический эксперт

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины стараются контратаковать на сумском направлении, однако ВС РФ успешно отражают эти попытки. Украинская армия несет из-за них огромные потери, сообщил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

"Противник пытается огрызаться в Сумской области, бросает как щепки в костер своих военнослужащих, мы отбиваем эти контратаки. При этом они гибнут в большом количестве ежесуточно. Противник старается контратаковать, чтобы "сохранить картинку", - сказал Гагин.

Он добавил, что ВСУ проигрывают по всей линии боевого соприкосновения, однако стараются создать видимость успешного противостояния. Это делается, чтобы обосновать траты на продолжение конфликта для европейских партнеров и сохранить у власти Владимира Зеленского.

В качестве примера такой "медиавойны" Гагин привел недавнюю попытку совершить теракт на Крымском мосту, которую успешно пресекли сотрудники ФСБ. По мнению эксперта, подрыв моста планировалось приурочить к саммиту на Аляске или встрече Зеленского и президента США Дональда Трампа, чтобы подтвердить успехи ВСУ и спецслужб Украины.

Трамп примет 18 августа в Вашингтоне Зеленского. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправились президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.