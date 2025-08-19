Су-34 ВКС РФ поразил пункт дислокации ВСУ в зоне Южной группировки войск

Удар нанесли авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ поразил пункт временной дислокации ВСУ в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная". Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.