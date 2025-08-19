Инженеры 20-й гвардейской армии отработали развертывание переправы в тылу СВО

В ходе тренировки были отработаны навыки по десантной переправе техники при помощи гусеничного плавающего транспортера и меры противодействия беспилотникам

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Бойцы инженерно-саперного полка 20-й гвардейской общевойсковой армии Западной группировки отработали на тренировке развертывание речной переправы. Занятия проходили в тыловом районе в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 16-го инженерно-саперного полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" провели тренировку по развертыванию речной переправы посредством понтонного парка ПП-91М с речным звеном ПП-2005М в одном из тыловых районов зоны специальной военной операции СВО. В условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям, военнослужащие в кратчайшие сроки установили понтонный паром через водную преграду", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что также в ходе тренировки были отработаны навыки по десантной переправе техники при помощи гусеничного плавающего транспортера ПТС, меры противодействия беспилотникам, организованы посты радиоэлектронной борьбы и пункты воздушного наблюдения для обеспечения безопасности мероприятий по переправе. В заключительном этапе тренировки на понтонном пароме переправили военную технику.

"Больше половины личного состава уже имеет боевой опыт, проходили как штурмовые подразделения, так и саперные. Приходят различные люди, кто-то быстрее втягивается, кто-то дольше, но к каждому находим подход и рано или поздно у него всегда все начинает получаться, а в дальнейшем только улучшаем свои навыки. Ребята все молодцы, задачу выполнить готовы в любой момент", - рассказал командир понтонной роты с позывным Фокусник.