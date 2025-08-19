Боец Кум: ВСУ пытались вслепую контратаковать ВС РФ в Александрограде

Благодаря успешной работе российских дронов удалось отбить натиски противника, отметил заместитель командира разведывательного взвода 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Украинские войска пытались вслепую контратаковать зашедших в Александроград российских военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС заместитель командира разведывательного взвода 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Кум.

"Когда уже продвинулись непосредственно к населенному пункту, к окраинам населенного пункта, боевики поняли, что у них в обороне что-то пошло не так и, соответственно, начали накатывать свои группы штурмовые. Но к этому моменту они опять же не знали, где конкретно мы находимся. И за счет того, что за нами наблюдали наши птички, наши командиры нас вели, удалось отработать первый накат противника, и второй накат с помощью дронов также уже отработали. Опять же, они так и не поняли, где мы находимся", - рассказал замкомандира.

По его словам, прежде, чем российские штурмовики вошли в населенный пункт, им пришлось преодолеть несколько этапов обороны ВСУ, в том числе в лесополосах. "Заходили в лесополосы, которые, так сказать, втекали в сам населенник. Дошли туда, там остались незамеченными, дождались определенного момента, нам поставили отсечку и мы начали двигаться уже непосредственно по опорным пунктам, зачищая эти опорные пункты, но не закрепляясь на них", - добавил Кум.

Военнослужащий подчеркнул, что это позволило обеспечить оборону и проложить маршрут союзным силам.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бойцы "Востока" освободили Александроград 15 августа.