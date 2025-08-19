По словам собеседника, часть техники при выдвижении на позиции уничтожили расчеты БПЛА группировки "Север"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. ВСУ пытаются вернуть контроль над утраченными территориями Сумской области, перебрасывая большое количество западной бронетехники. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ по-прежнему стремится вернуть контроль над утраченными территориями Сумской области. Для этого перебрасывает большое количество западной артиллерии и бронетехники. Часть из них при выдвижении на позиции уничтожена расчетами БПЛА группировки "Север", - сказали в силовых структурах.

Ранее силовики сообщали о переброске на сумское и харьковское направления подразделений более 40 бригад и полков ВСУ с разных участков фронта, они несут потери.