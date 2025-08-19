В российских силовых структурах сообщили, что речь идет о командирах роты 153-го батальона и взвода БПЛА спецназначения 2-го полка

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские военные уничтожили в Сумской области командира роты 153-го батальона ВСУ и командира взвода БПЛА спецназначения 2-го полка Нацгвардии Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Спецназом группировки "Север" в ходе разведывательно-поисковых действий ликвидирован командир взвода БПЛА специального назначения 2-го полка НГУ младший лейтенант Ким Александр Олегович 05.05.1979 (позывной Кореец). Также ударом "Герани" по позициям ВСУ уничтожен командир роты 153-го батальона теробороны майор Швабский Евгений Владимирович 08.09.1982 (позывной Бостон)", - сказал собеседник агентства.