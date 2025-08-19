Уничтожен снаряд HIMARS

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 3 авиабомбы, снаряд HIMARS и 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78 217 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 661 танк и других боевых бронированных машин, 1 587 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 699 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 934 единицы специальной военной автомобильной техники.