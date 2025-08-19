Они снимают постановочные бои в тылах, выдавая кадры за "накаты" на передке и работу своих ДРГ

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Боевики группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) снимают в тылу ролики боевой работы на изюмском тактическом направлении. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, снятые в тылу видео боевики выдают за реальную боевую работу, в том числе диверсионных групп.

"Герои штурма якобы Изюма. Их главные победы - это не взятые высоты, а успешно проведенные "операции по передислокации" и мастерское "отрицательное наступление". Они снимают постановочные бои в тылах, выдавая кадры за "накаты" на передке и работу своих ДРГ. Так и воюет "легендарная" 3-я штурмовая", - сообщили в силовых структурах.

Там подчеркнули, что, согласно отснятому в тылу контенту, "Азов" занял дома в деревнях под Изюмом. "Это далеко от реальности. На столько же далеко, как и сами боевики от передовой", - подытожили в силовых структурах.