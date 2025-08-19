19 августа, 14:59
Военная операция на Украине

Марочко: продвигаясь у Шандриголово и Среднего, ВС РФ берут ВСУ в огневые мешки

Взятие Зеленого Гая в ДНР позволяет российским бойцам активно продвигаться на краснолиманском направлении, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Военные РФ, продвигаясь южнее населенных пунктов Шандриголово и Среднее Донецкой Народной Республики, берут сразу в несколько огневых мешков дислоцированную на данном участке фронта группировку ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

По его словам, взятие 26 июля Зеленого Гая в ДНР позволяет бойцам РФ активно продвигаться на краснолиманском направлении.

"Мы движемся в районах Среднего, Шандриголово, то есть опускаемся на юг и берем группировку украинских боевиков на некоторых участках в огневые мешки", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда", запись которого разместил на своей странице в "ВКонтакте".

Военный эксперт добавил, что армия РФ также ведет бои у Серебрянки и имеет успехи у Верхнекаменского. Кроме того, у сил РФ также есть успехи и юго-западнее Часова Яра. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине