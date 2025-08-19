Марочко: продвигаясь у Шандриголово и Среднего, ВС РФ берут ВСУ в огневые мешки

Взятие Зеленого Гая в ДНР позволяет российским бойцам активно продвигаться на краснолиманском направлении, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Военные РФ, продвигаясь южнее населенных пунктов Шандриголово и Среднее Донецкой Народной Республики, берут сразу в несколько огневых мешков дислоцированную на данном участке фронта группировку ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, взятие 26 июля Зеленого Гая в ДНР позволяет бойцам РФ активно продвигаться на краснолиманском направлении.

"Мы движемся в районах Среднего, Шандриголово, то есть опускаемся на юг и берем группировку украинских боевиков на некоторых участках в огневые мешки", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда", запись которого разместил на своей странице в "ВКонтакте".

Военный эксперт добавил, что армия РФ также ведет бои у Серебрянки и имеет успехи у Верхнекаменского. Кроме того, у сил РФ также есть успехи и юго-западнее Часова Яра.