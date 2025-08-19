По данным из открытых источников, Даниэль Китоне имеет склонность к употреблению наркотических веществ и алкоголя

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Новым командиром бригады "Хартия" Нацгвардии Украины назначен этнический кубинец Даниэль Китоне. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинские СМИ сообщают, что новым командиром 13-й отдельной бригады НГУ "Хартия" стал этнический кубинец, уроженец Симферополя майор Китоне Даниэль Винсентович 27.08.1983 (позывной Куба)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данным из открытых источников, Китоне имеет склонность к употреблению наркотических веществ и алкоголя, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за пьяную езду.

Собеседник агентства отметил, что назначение вызвало неоднозначную реакцию среди украинцев. Так, в социальных сетях можно встретить множество комментариев с оскорблениями Китоне на почве расовой принадлежности.