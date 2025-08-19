В краже обвинили губернатора региона Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Хищения и растрата при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, главными фигурантами которого являются бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов, способствовали оккупированию части региона ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Действия обвиняемых Смирнова и Дедова причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства, <…> позволив тем самым оккупировать значительную часть территории Курской области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по уголовному делу установлены не все соучастники преступления, вменяемого Смирнову и Дедову. "Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности, а также на установление всех эпизодов преступной деятельности участников организованной группы", - резюмировали в силовых структурах.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих. Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области.

Смирнов и Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). В рамках предварительного следствия был также этапирован в Москву и арестован Игорь Грабин - бывший помощник экс-главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина. Им обоим вменили растрату. В столичном СИЗО по обвинению в растрате содержится также гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов.

По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий и растраты составил более 1 млрд рублей, которые выделили Корпорации развития Курской области для строительства фортификационных сооружений. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.