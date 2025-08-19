Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Курской области уничтожили восемь беспилотников

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили с 21:00 мск до полуночи 23 украинских беспилотника над регионами РФ и акваторией Черного моря.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"19 августа c 21:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 8 - над территорией Курской области, 7 - над территорией Брянской области, 5 - над территорией Белгородской области, 2 - над территорией Республик Крым и 1 - над акваторией Черного моря", - сказали в ведомстве.