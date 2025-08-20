20 августа, 06:37
Военная операция на Украине

ТАСС: в Сумскую область прибыли спецроты батальона "Шквал"

Подразделения набирали из числа заключенных с острыми инфекционными заболеваниями, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Спецроты батальона "Шквал", набранные из числа заключенных с острыми инфекционными заболеваниями, прибыли в Сумскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении отмечается прибытие специальных рот батальона "Шквал", набранных из числа заключенных с острыми инфекционными заболеваниями", - сказали там.

Как ранее сообщили ТАСС в силовых структурах, большинство бывших заключенных, мобилизованных в батальон "Шквал", пропали без вести под Волчанском Харьковской области. 

