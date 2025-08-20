Командование экстренно принимает меры по возвращению самовольно оставивших часть солдат, в том числе агрессивной пропагандой в интернете, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Критическая ситуация с военнослужащими, самовольно оставившими части (СОЧ), сложилась в подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ критическая ситуация с дезертирами. Командование бригады в экстренном порядке принимает меры по возвращению самовольно оставивших часть солдат, в том числе агрессивной пропагандой в интернете", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщили, что порядка 93% военных ВСУ, самовольно оставивших части, не вернулись на службу.

Украинское законодательство рассматривает СОЧ и дезертирство как разные правонарушения. Согласно УК страны, дезертирство предполагает намерение навсегда оставить военную службу, а СОЧ - временное. При этом дезертирство предполагает в качестве наказания тюремный срок, а самовольное оставление части позволяет наложить лишь штраф и вновь отправить виновного в войска. Поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, в случае бегства военнослужащего дела в большинстве случаев возбуждаются по статье о самовольном оставлении части.