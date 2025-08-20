Свыше 100 производителей примут участие в слете операторов БПЛА "Дронница"

В рамках мероприятия 6-7 сентября представят новейшие разработки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более 100 российских производителей представят новейшие разработки в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница", который пройдет 6-7 сентября в Новгородской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель оргкомитета слета, глава Координационного центра помощи Новороссии Александр Любимов.

"В слете примут участие представители свыше 100 российских предприятий, которые представят свои изделия в рамках выставки достижений отечественного дроностроения и средств борьбы с беспилотными системами. Основная тема "Дронницы - 2025" - работа над ошибками. За годы СВО мы прошли большой путь в области использования боевых беспилотных систем. "Дронница" проводится уже в четвертый раз. Следовательно, пришло время очень тщательно обдумать, в чем мы правы или же не правы, а также спланировать последующую работу над ошибками", - отметил Любимов.

По его словам, в рамках мероприятия будут представлены новейшие отечественные беспилотные летательные аппараты, роботизированные платформы, безэкипажные катера и другие изделия.

Участниками слета станут инструкторы и операторы боевых БПЛА, а также специалисты средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы .

"Дронница" проходит в Великом Новгороде с 2022 года.