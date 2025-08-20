Перешедший на сторону ВС РФ украинец: в ВСУ пригодны к службе лишь 15% состава

При этом остальные украинские солдаты имеют проблемы со здоровьем или алкогольную зависимость, рассказал боец добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря с позывным Спортсмен

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Лишь 15% солдат армии Украины пригодны для ведения боевых действий, а остальные имеют проблемы со здоровьем или алкоголем. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал боец добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря, бывший солдат Вооруженных сил Украины, с позывным Спортсмен.

"15% (пригодны для службы - ТАСС), из 100 человек - 15 человек могут быстро стрелять, нормально бегают. Ловят всех подряд, алкоголиков, вообще больных. С моего взвода, наверное, пять человек могли воевать и остальные 20 - нет. Стреляют и с 20 м не попадают. Вообще, там по дурдомам им получать пенсии надо. У одного сердце встало, бронежилет надел, походил, до туалета не дошел, упал, сердце схватило. У второго так вообще сердце встало на полигоне", - рассказал боец.

Он отметил, что при подготовке украинские инструкторы относились к ним "как к мясным продуктам".