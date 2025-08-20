Марочко: армия РФ зашла в Соболевку

Солдаты ВСУ пытались бежать из села, но их остановили заградотряды и вернули в южную часть села, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 20 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие, обойдя укрепрайон Вооруженных сил Украины, зашли в населенный пункт Соболевка Харьковской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, часть подразделений противника пыталась сбежать, но были остановлена заградотрядами и возвращена в южную часть села.

"Российские войска малыми маневренными группами обошли укрепрайон противника и зашли в населенный пункт Соболевка Харьковской области. Часть украинских боевиков попыталась самовольно покинуть позиции, однако была остановлена так называемым заградотрядом и возвращена на южные окраины населенного пункта", - сказал он.

Марочко отметил, что характер действий ВСУ говорит о том, что в ближайшее время противник в данном районе будет контратаковать и задействует для этого дополнительные силы и средства, чтобы вернуть ранее утраченные рубежи.

19 августа Марочко сообщал, что российские военнослужащие активно продвигаются у Купянска: начались бои у соседней Соболевки, также силы РФ продвигаются к Благодатовке, расположенной юго-западнее населенного пункта.