По дальности они занимают нишу между ПТРК и ствольной артиллерией

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Танки в ходе СВО стали эффективным элементом нового эффективного разведывательно-огневого контура, занявшего по дальности нишу между ПТРК и ствольной артиллерией. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Сегодня танки применяются как универсальное огневое средство. Они успешно выполняют боевые задачи как на переднем крае, так и с закрытых позиций. Во втором случае все современные российские машины во взаимодействии с БПЛА демонстрируют хорошую оперативность поражения целей. Это достигается за счет качественной системы управления огнем и точности орудий, что дает быструю пристрелку по объектам противника. Зачастую достаточно пары выстрелов для прямого поражения цели. Фактически это новый эффективный разведывательно-огневой контур, занявший по дальности нишу между ПТРК и ствольной артиллерией", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации подчеркнули, что известны случаи, когда при стрельбе с закрытых позиций танки обеспечивали поражение целей на дальности до 12 км.