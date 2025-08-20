Из них 14 дронов сбили над территорией Воронежской области

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 42 украинских беспилотника над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 - над территорией Воронежской области, 8 - над территорией Тамбовской области, 7 - над территорией Курской области, 5 - над территорией Ростовской области, по 2 - над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, по 1 - над территориями Краснодарского края и Липецкой области", - сообщили в военном ведомстве.