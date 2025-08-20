20 августа, 08:03
Военная операция на Украине

Марочко: армия РФ начала бои за взятие Глущенкова Харьковской области

Военный эксперт отметил, что российские силы уничтожили несколько укрепрайонов ВСУ в районах населенных пунктов Новый Мир Харьковской области и Редкодуб соседней ДНР

ЛУГАНСК, 20 августа. /ТАСС/. Военнослужащие РФ, продвинувшись на ряде участков у населенных пунктов сватовско-кременского направления, начали бои за взятие Глущенкова Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, за последние несколько суток силы РФ уничтожили ряд укрепрайонов ВСУ в районах населенных пунктов Новый Мир Харьковской области и Редкодуб соседней ДНР.

"Также удалось продвинуться северо-западнее населенного пункта Новомихайловка в ДНР и занять там новые рубежи и позиции. Сейчас идут активные мероприятия по освобождению населенного пункта Глущенково Харьковской области", - сказал Марочко. 

