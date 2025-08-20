Пленный из ВСУ рассказал, что хотел бы видеть Харьков в составе России

Согласно информации Минобороны, Александр Гарбуз был насильно мобилизован сотрудниками ТЦК и отправлен на передовую

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий Александр Гарбуз из Харькова выразил желание видеть свой город в составе России. Об этом сообщил сам военнопленный в видео Минобороны РФ.

"Все стояло, памятник Ленину. Кому они [памятники] мешали? Вот у нас Харькове, в центре, какая площадь, какой памятник? "Бандеры" зашли и все снесли. <...> Взяли, поменяли. Короче, я против этого всего. Вообще-то я русский. Хотел, чтобы Харьков вошел в состав России", - сказал пленный.

Согласно информации Минобороны, Гарбуз был насильно мобилизован сотрудниками ТЦК и отправлен на передовую. Спустя несколько месяцев он был отправлен в Курскую область, где получил ранение и сдался в плен к российским военнослужащим группировки войск "Север". "Ребята, не идите за тем, кто посылает вас на убой. Выбирайте сами. <…> Я сдался и я вам советую", - сказал пленный.