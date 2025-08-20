Операторы БПЛА на ходу точным попаданием поразили боевую бронированную машину, сообщает Минобороны

ДОНЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили на дорогах у Константиновки и Северска в ДНР бронированные машины "Козак" и MaxxPro ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, также предоставив соответствующие видеокадры.

"В районе населенного пункта Бересток операторы БПЛА одного из подразделений специального назначения выследили и на ходу точным попаданием поразили боевую бронированную машину "Козак" ВСУ", - говорится в сообщении.

В свою очередь американский бронетранспортер MaxxPro был замечен в прифронтовой полосе у Северска. "Точным попаданием в моторный отсек бронетранспортер был выведен из строя", - отметили в ведомстве.