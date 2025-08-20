На расстоянии 72 км от побережья Крыма один из катеров ВСУ поражен расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. ВСУ в ночь на 20 августа предприняли попытку диверсионной операции в акватории Черного моря в направлении от Одессы в сторону Тарханкута, она пресечена. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ведомство опубликовало кадры поражения катера ВСУ в Черном море расчетами центра "Рубикон".

© Минобороны России/ ТАСС

"В ночь с 19 на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут. При содействии расчетов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" попытка диверсионной операции противника была пресечена: на удалении в 72 км от побережья Крыма один из катеров ВСУ был поражен расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет". Разведку и объективный контроль поражения цели осуществлял расчет разведывательного БПЛА Zala", - говорится в сообщении.