Они написали коллективное письмо ГБР Украины и Владимиру Зеленскому, где заявили о нескольких тысячах пропавших без вести и погибших военных 158-й отдельной механизированной бригады

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Родственники военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ, действующей в Сумской области, обвиняют командование в предательстве и просят привлечь его к ответственности. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там пояснили, что родственники военнослужащих бригады написали коллективное письмо в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины и Владимиру Зеленскому.

"В письме озвучивается цифра в несколько тысяч пропавших без вести и погибших военнослужащих бригады. При этом сама бригада сформирована только недавно. Авторы текста называют командование ВСУ предателями и требуют привлечь их к ответственности", - сказал собеседник ТАСС.

По его данным, аналогичная ситуация складывается и в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, командование которой обвиняется в бездумной растрате личного состава и отправке в "мясные штурмы" без поддержки и четкого плана.

"Касаемо адресатов, не думаем, что это возымеет сильное влияние на Зеленского, который живет в своем вымышленном мире, где ВСУ теряют втрое меньше людей, чем ВС РФ. Однако в ГБР (ДБР) должны принять во внимание данные факты", - подчеркнул собеседник агентства.