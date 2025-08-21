ТАСС: с 2022 года в зону СВО поставили более 20 тыс. дронов "Черника"

Источник сообщил, что беспилотники хорошо зарекомендовали себя на донецком направлении

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 20 тыс. различных модификаций беспилотных летательных аппаратов типа летающее крыло семейства "Черника", произведенных в Москве, поставлено в зону спецоперации с 2022 года. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Надежность, модульность и многофункциональность делают БПЛА "Черника-1" и "Черника-2" лидерами в своем классе беспилотников. В 2024 году в зону СВО поставлено более 4,5 тыс. беспилотников "Черника-2", на 2025 год - уже более 7,5 тыс. экземпляров. Всего различных модификаций бортов семейства "Черника" с начала СВО поставлено более 20 тыс. единиц. Аппараты производятся в Москве", - заявил собеседник ТАСС.

По его словам, на базе аппарата "Черника-2" создано целое семейство различных изделий. "В их числе специализированные беспилотники, предназначенные для аэроразведки, борта с автоматом удержания цели, для поражения наиболее труднодосягаемых целей, разведчики, а также версии, оснащенные тепловизионными и инфракрасными камерами для обнаружения и поражения наземных и водных целей в ночное время суток", - подчеркнул источник.

Собеседник ТАСС отметил, что беспилотник "Черника-1" в исполнении "камикадзе" производится с 2022 года. "В 2025 году из-за роста потребности в более мощной боевой части было принято решение отказаться от ударной версии борта "Черника-1", и им на замену пришли полностью новые версии "Черника-1 разведчик" и "Черника-1 аэрофоторазведка". Предпочтительными целями "Черники-1" являются комплексы слежения и связи, системы залпового огня и позиции противника", - рассказал он.

Собеседник ТАСС добавил, что модификация "разведчик" укомплектована дополнительной камерой для обнаружения противника и объективного контроля. "Благодаря простоте в эксплуатации и высоким техническим характеристикам беспилотник прекрасно зарекомендовал себя на донецком направлении", - сообщил специалист.