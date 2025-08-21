Цель была успешно поражена, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" проекта 1 155 провел стрельбу высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" и "Уран" в Японском море. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота успешно выполнил ракетную стрельбу высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" и "Уран" по морской цели в акватории Японского моря. Назначенная цель была успешно поражена противокорабельными ракетами", - говорится в сообщении.

"Маршал Шапошников" был спущен на воду в январе 1985 года на заводе "Янтарь" в Калининграде как большой противолодочный корабль проекта 1 155. В 2016 году встал на ремонт с модернизацией во Владивостоке в Центре судоремонта "Дальзавод". В ходе модернизации "Маршал Шапошников" был переклассифицирован во фрегат и получил современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК" и Уран". Фрегат после испытаний вернулся в боевой состав ТОФ 27 апреля 2021 года.