Способность дронов выполнять различные задачи значительно повысила возможности на поле боя, отметил генерал-полковник Андрей Сердюков

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут учитывать опыт российских военных при проведении специальной военной операции (СВО). Особое внимание будет уделено применению БПЛА, заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Как отметил Сердюков, в 2025 году в качестве одной из приоритетных задач рассматривается практическая отработка вопросов организации управления и слаживания Коллективных сил ОДКБ.

"В этих целях перед началом совместных учений спланировано проведение офицерами Объединенного штаба инструкторско-методических занятий с обучаемыми офицерами по порядку организации управления и слаживания командований группировок Коллективных сил с учетом опыта российских Вооруженных Сил при ведении специальной военной операции. При этом особое внимание будет уделено применению беспилотной авиации, которая на сегодняшний день, стала одним из самых эффективных средств при ведении боевых действий, а также особенностям создания системы противодействия БПЛА противника", - подчеркнул он.

Сердюков отметил, что способность дронов выполнять различные задачи, такие как ведение разведки, нанесение огневых ударов, доставка материальных средств, значительно повысила возможности на поле боя.

"В целях обеспечения единых подходов по организации и ведению РЭБ (радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС) группировками войск в ходе учения с Коллективными силами оперативного реагирования планируется провести апробацию разработанных Объединенным штабом совместно с оборонными ведомствами Рекомендаций по радиоэлектронной борьбе группировкам войск", - резюмировал он.