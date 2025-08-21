Путин поручил разработать курсы по сбиванию БПЛА для добровольцев СВО

Речь идет о противодействии дронам с помощью гладкоствольного огнестрельного оружия

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ заняться подготовкой курса для военных и участников добровольческих формирований по сбиванию беспилотников из гладкоствольного оружия. Соответствующее поручение по итогам осмотра выставки проектов Народного фронта опубликовано на сайте Кремля.

"Минобороны России подготовить при участии Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" и представить предложения: <…> о целесообразности внедрения в программы боевой подготовки военнослужащих и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, курса по противодействию беспилотным воздушным судам (беспилотным летательным аппаратам) с помощью гладкоствольного огнестрельного оружия с учетом имеющихся у гражданских инструкторов и спортсменов навыков стендовой стрельбы, а также о необходимости материально-технического обеспечения такого курса", - говорится в тексте поручений.

Представить предложения нужно к 1 октября 2025 года, ответственным назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов.