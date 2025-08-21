Путин поручил урегулировать сложности с командировками врачей в зону СВО

Президент распорядился изучить возможность командировать их без заключения контракта о прохождении военной службы или контракта о пребывании в добровольческом формировании

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился изучить возможность командировать врачей в госпитали вблизи зоны специальной военной операции без заключения контракта о военной службе.

Ранее главе государства сообщали, что медикам нужно подписывать долгосрочные контракты для работы в военных госпиталях вблизи линии боевого соприкосновения.

"Правительству РФ рассмотреть вопрос о возможности направления (командирования) в госпитали, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, врачей и иных медицинских работников, изъявивших такое желание, без заключения с ними контракта о прохождении военной службы либо контракта о пребывании в добровольческом формировании", - говорится в одном из пунктов опубликованного перечня поручений президента.