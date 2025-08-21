Стороны также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу поговорил по телефону с армянским коллегой Арменом Григоряном, Ереван проинформировал об итогах трехсторонней встречи между Арменией, Азербайджаном и США в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ.

"Армянская сторона проинформировала об итогах трехсторонней встречи на высшем уровне между Азербайджаном, Арменией и США, состоявшейся 8 августа т. г. в Вашингтоне. Были обсуждены также вопросы двустороннего взаимодействия", - проинформировали в пресс-службе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске Минской группы.